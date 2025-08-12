Ufficiale Virtus Entella, ecco Debenedetti per rinforzare l'attacco: arriva in prestito dal Genoa

La Virtus Entella ha rinforzare il proprio reparto offensivo con l'arrivo del giovane attaccante Debenedetti dal Genoa. Il calciatore nelle ultime due stagioni si era messo in luce con la maglia del Mantova con cui nella passata annata di Serie B aveva messo a segno quattro reti. Questo il comunicato della società di Chiavari:

"Alessandro Debenedetti è un nuovo giocatore dell’Entella. La punta centrale classe 2003 arriva a titolo temporaneo dal Genoa.

Cresciuto come centrocampista nel settore giovanile della Sampdoria, Debenedetti si è trasformato in attaccante con la maglia del Finale Ligure, prima di essere notato e acquistato dal Genoa, dove è subito diventato un punto fermo della Primavera rossoblù, con cui nella stagione 2022/2023 ha segnato 18 gol in campionato e 2 reti in Coppa Italia. L’anno successivo Alessandro si è trasferito in prestito al Mantova, con cui ha vinto il campionato di Serie C, mentre lo scorso campionato, sempre a Mantova, ha giocato in Serie B, segnando 4 gol in 29 presenze, per un totale di 810 minuti disputati.

Ambizione, fisicità e voglia di segnare. Benvenuto a Chiavari Alessandro".