Genoa, Debenedetti rinnova prima del prestito: sarà genoano fino al 2029
Alessandro Debenedetti rinnova per quattro anni con il Genoa prima del prestito in Serie B. Questo il comunicato del club rossoblù: "Il Genoa CFC comunica di aver provveduto a estendere il contratto dell’attaccante Alessandro Debenedetti fino al 30 giugno 2029, con opzione per una stagione aggiuntiva. Contestualmente il Club comunica di aver ceduto alla Virtus Entella, con la formula del prestito, il diritto alle prestazioni sportive".
