ufficiale Mastour lascia la Reggina e riparte dal Carpi. Prestito fino a fine stagione

Nuova avventura per Hachim Mastour, ex calciatore del settore giovanile del Milan. "La società Carpi Fc 1909 rende noto di aver perfezionato l’accordo per portare in biancorosso, con la formula del prestito, il trequartista della Reggina Hachim Mastour (’98). Mastour, ha scelto la maglia numero 7 per il proseguo della stagione.