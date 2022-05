ufficiale Mister Indiani lascia il San Donato Tavarnelle dopo 2 anni e la C conquistata

vedi letture

Dopo due stagioni, e una Serie C conquistata, si conclude l'avventura di Paolo Indiani al San Donato Tavarnelle. La notizia arriva questa mattina, dopo il termine della poule scudetto.

Ecco il comunicato del club:

"Il San Donato Tavarnelle comunica che il tecnico, Paolo Indiani, non proseguirà il suo rapporto di collaborazione con la società nella prossima stagione, la prima per i colori giallo blu in Lega Pro.

La società ringrazia profondamente Indiani per il suo operato in questi 2 anni ricchi di soddisfazioni, dove la società e la squadra è cresciuta in modo esponenziale in ogni aspetto, dentro e fuori dal rettangolo di gioco, culminati con la storica promozione in Lega Pro.

A lui va il miglior augurio per il proseguimento della sua carriera".