ufficiale Montevarchi, dopo il ko con il Pontedera si dimette mister Malotti

Serie C

Oggi alle 17:49 Serie C

Dopo la sconfitta del pomeriggio contro il Pontedera, il tecnico dell'Aquila Montevarchi Roberto Malotti ha rassegnato le proprie dimissioni. Ad annunciarlo il club toscano, che rende nota la decisione dell'allenatore con un post sui social: "Mister Malotti fa un passo indietro. La società ne prende atto e ringrazia per il lavoro svolto e per aver portato in alto l’Aquila Montevarchi durante questi anni".