ufficiale Picerno, arriva il rinforzo in attacco. È fatta per lo svincolato Diop

Rinforzo in attacco per il Picerno, che si assicura le prestazioni dello svincolato Abou Diop, lo scorso anno in forza alla Paganese.

Ecco la nota:

"L’Az Picerno comunica di aver acquistato l’attaccante classe 1993, Abou Diop.

Con l’arrivo di Diop il DG Vincenzo Greco consegna a mister Longo un innesto di talento e di esperienza assolute in serie C: 203 presenze in Serie C segnate da ben 50 marcature.

Benvenuto a Picerno, Abou!".