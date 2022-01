ufficiale Pistoiese, Rosati nuovo ds. Marco Alessandrini nuovo tecnico

La Us Pistoiese 1921 comunica che il nuovo direttore sportivo è Gianni Rosati, che ritorna in arancione venti anni dopo la sua prima esperienza in questa piazza. Il nuovo allenatore è Marco Alessandrini, il suo vice Stefano Bettella. Il nuovo staff tecnico è stato presentato stamani nel corso di una conferenza stampa presieduta dall’ad Gammieri e dal diggì Caruso alla presenza del nuovo staff tecnico. Nel medesimo incontro con la stampa è stato comunicato che il club ha provveduto a sollevare dall’incarico ai fini delle licenze nazionali l’ex direttore sportivo, Stefano Stefanelli. A Stefano la Società esprime un grande e sincero ringraziamento per l’opera svolta con professionalità e assoluta dedizione alla causa, e rivolge al medesimo un in bocca al lupo per prosieguo della carriera sportiva e professionale.