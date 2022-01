ufficiale Pro Sesto, esonerato Simone Banchieri. Squadra affidata a Di Gioia

Pro Sesto 1913 comunica di aver sollevato Simone Banchieri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico per l’attività svolta alla guida dei biancocelesti e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. La Prima Squadra sarà temporaneamente affidata all’allenatore in seconda Stefano Di Gioia.