ufficiale Pro Vercelli, definito lo scambio Macchioni-Petrella con l’Ancona

Serie C

Oggi alle 16:36 Serie C

Pro Vercelli e Ancona hanno definito il primo scambio di mercato fra di loro, in attesa che anche Agostino Camigliano e Gianluca Clemente si scambino le casacche. Il club piemontese ha infatti annunciato l’arrivo a titolo definitivo di Mirco Petrella e la cessione ai dorici di Alessandro Macchioni. Queste le due note:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione a titolo definitivo all’U.S. Ancona delle prestazioni sportive del difensore Alessandro Macchioni.

Ad Alessandro vanno il ringraziamento per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati e i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale".

"La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Ancona per l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante classe 1993 Mirco Petrella.

Mirco è cresciuto nel settore giovanile del Pescara e, prima di approdare nelle Bianche Casacche, ha vestito le maglie di importanti piazze come Teramo, Triestina, Südtirol e Ancona".