ufficiale Pro Vercelli, saluta il Dg Vrenna. Il direttore non prosegue con i piemontesi

Finisce l'avventura del Dg Raffaele Vrenna alla Pro Vercelli: il dirigente, infatti, non proseguirà la sua avventura con le bianche casacche.

Ecco la nota ufficiale del club:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che il rapporto con il Direttore Generale Raffaele Vrenna non proseguirà per la prossima stagione. Il Club ci tiene a ringraziare Raffaele per il contributo apportato e per l’impegno profuso, augurandogli per il futuro le migliori fortune professionali".