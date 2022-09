ufficiale Rimini, tesserato l'ex genoano Eyango. Contratto biennale per il mediano

Steeve-Mike Eyango è un nuovo calciatore del Rimini Football Club. Il 21enne di origini camerunensi e cittadinanza francese (è nato il 20 febbraio 2001) è un centrocampista centrale di 180 centimetri affacciatosi al mondo del calcio nelle giovanili del Bordeaux. Acquistato dal Genoa il 2 settembre 2019, ha esordito in Serie A il 19 ottobre 2020 nello 0-0 contro l’ Hellas Verona e con il Grifone ha messo insieme 3 presenze nella massima serie e 44 partite con due centri in Primavera.

Il 31 agosto 2021 è passato al Cosenza in prestito stagionale, disputando quattro partite in Serie B prima di trasferirsi a gennaio al Siena. Svincolato dal Genoa, arriva a Rimini con un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2024 e ha scelto il 44 come numero di maglia.