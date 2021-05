ufficiale Rinnovo a centrocampo per la Pro Vercelli: Erradi prolunga fino al 2024

vedi letture

Prosegue il rapporto tra la Pro Vercelli e il centrocampista Bilal Erradi, che quest'oggi ha prolungato il contratto fino al 2024.

Questa la nota della società piemontese:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bilal Erradi.

Il centrocampista dopo aver militato nelle nostre giovanili è entrato a far parte del gruppo della prima squadra a partire dalla stagione 2018/19, collezionando ad oggi 26 presenze in bianca casacca.

Per la soddisfazione di tutti Bilal Erradi si è legato al club fino al 2024 firmando un contratto triennale.

Forza Bilal! Proseguiamo su questa strada per continuare a scrivere la storia insieme!".