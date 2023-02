ufficiale Salta la panchina di Biava. L'AlbinoLeffe opta per l'esonero del tecnico

Ancora un ribaltone in panchina in Serie C, con l'AlbinoLeffe che, dopo la pesante sconfitta con l'Arzignano, opta per l'esonero di mister Giuseppe Biava, sollevato dall'incarico.

Ecco la nota:

"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver sollevato il tecnico Giuseppe Biava dall'incarico di allenatore della Prima Squadra bluceleste.

La Società desidera ringraziare sentitamente mister Biava per la professionalità e la sensibilità riposte in occasione di questa stagione sportiva e in tutto il suo lungo percorso all'interno del club seriano".