ufficiale SPAL, già finita l'avventura di Di Carlo: esonerato dopo appena cinque gare

"S.P.A.L. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Domenico Di Carlo. Nel ringraziarlo per la passione, la dedizione al lavoro, l’umanità mostrata verso ogni singola componente societaria, il Club augura a Mimmo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Con questa nota il club estense ha confermato le indiscrezioni annunciando l'esonero del tecnico dopo appena cinque gare in cui sono arrivate tre sconfitte, l'ultima delle quali contro la Recanatese nell'ultimo turno di campionato. Per Di Carlo si tratta del terzo esonero di fila dopo quelli patiti a Vicenza e Pordenone (dove poi tornò per il finale di stagione dopo l'interregno di Stefani).