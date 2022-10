ufficiale Trento, a centrocampo torna Bertaso. Ha sottoscritto un contratto annuale

"Sono venti i giocatori convocati da mister Bruno Tedino, tra i quali figura anche il centrocampista classe 1998 Alessio Bertaso, già in gialloblu dal 2017 al 2019, che in settimana ha sottoscritto un contratto annuale con il Club": così, il Trento, annuncia il rinforzo a centrocampo.

Torna in gialloblù Alessio Bertasio, che domani sarà quindi a disposizione per la gara contro la capolista Lecco.