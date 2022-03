ufficiale Trento, esonerato mister Parlato. Al suo posto arriva Lorenzo D'Anna

Serie C

Serie C

A.C. Trento 1921 comunica di aver sollevato Carmine Parlato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e Simone Dal Degan dall’incarico di allenatore in seconda della Prima Squadra.

Il Club ringrazia mister Parlato e mister Dal Degan per il lavoro svolto negli ultimi 22 mesi con grande professionalità e serietà e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Contestualmente A.C. Trento 1921 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Lorenzo D’Anna, che lunedì dirigerà il primo allenamento.

Assieme a mister D’Anna approda in gialloblu anche l’allenatore in seconda Ignazio Sabella, che ha già collaborato con il neotecnico aquilotto al Chievo Verona.

La conferenza stampa di presentazione di mister D’Anna e mister Sabella è fissata per lunedì 28 marzo alle ore 11.45 presso la Sala Interviste dello stadio “Briamasco”.