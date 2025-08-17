Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Torino-Modena, tra coppa e mercato: osservatori di Salisburgo e Brighton, 2 in lista

Torino-Modena, tra coppa e mercato: osservatori di Salisburgo e Brighton, 2 in listaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:15Serie A
di Paolo Lora Lamia
fonte Alessio Alaimo

Quella tra Torino e Modena in programma domani sera non è solo una delle sfide valide per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Oltre a decretare chi affronterà ai sedicesimi la vincente tra Pisa e cesena, sarà l'occasione per molti giocatori per mettersi in mostra e aprirsi magari delle possibilità di mercato.

Quel che è certo è che non mancheranno gli addetti ai lavori pronti a trarre spunti da questa gara di coppa. Stando a quello che ha appreso TuttoMercatoWeb.com, allo stadio Olimpico Grande Torino saranno presenti osservatori di Red Bull Salisburgo e Brighton. I giocatori individuati come da tenere sotto stretta osservazione sono - tra gli altri - Gineitis del Torino e Beyuku del Modena. Starà a loro, così come agli altri giocatori che giocheranno dall'inizio o a gara in corso, farsi trovare pronti.

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Torino, Gineitis: "Felice della fiducia e del rinnovo. Ecco cos'è cambiato con Baroni"... Torino, Gineitis: "Felice della fiducia e del rinnovo. Ecco cos'è cambiato con Baroni"
L'agente di Gineitis: "Prestito? Non è nei nostri piani: è concentrato sul Torino"... L'agente di Gineitis: "Prestito? Non è nei nostri piani: è concentrato sul Torino"
Gineitis rinnova, l'agente: "Segnale di fiducia: Torino è la sua casa calcistica"... Gineitis rinnova, l'agente: "Segnale di fiducia: Torino è la sua casa calcistica"
Altre notizie Serie A
Milan, Nocerino convinto da Leao: "Ha uno sguardo diverso. E Modric lo aiuterà" Milan, Nocerino convinto da Leao: "Ha uno sguardo diverso. E Modric lo aiuterà"
Iordanescu: "Man e Mihaila hanno qualità incredibili. Avrei voluto Dennis ancora... Iordanescu: "Man e Mihaila hanno qualità incredibili. Avrei voluto Dennis ancora in Serie A"
Inter, non solo Calhanoglu: contro il Torino out per squalifica anche Esposito Inter, non solo Calhanoglu: contro il Torino out per squalifica anche Esposito
Frigan: "Quando il Parma ha chiamato non ci ho pensato molto. Obiettivi? Sempre più... Frigan: "Quando il Parma ha chiamato non ci ho pensato molto. Obiettivi? Sempre più alti"
Fascetti sulla Juventus: "Fa bene a chiudere con Vlahovic. Bremer? Un top al mondo"... TMWFascetti sulla Juventus: "Fa bene a chiudere con Vlahovic. Bremer? Un top al mondo"
L'Udinese continua a pensare a Zaniolo: tutti i dettagli sul possibile colpo dei... L'Udinese continua a pensare a Zaniolo: tutti i dettagli sul possibile colpo dei friulani
Zalewski-Atalanta e Asllani-Bologna, quanto può incassare l'Inter Zalewski-Atalanta e Asllani-Bologna, quanto può incassare l'Inter
Roma, idea Pessina. Ha già avuto Gasperini nella sua esperienza all'Atalanta TMWRoma, idea Pessina. Ha già avuto Gasperini nella sua esperienza all'Atalanta
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ci siamo per Kolo Muani. O’Riley ora è il primo nome per il centrocampo. Inter, c’è Solet in pole position. Il Neom forte su Pavard. Roma, stretta finale per Sancho e Bailey. Napoli, domani il giorno di Juanlu Sanchez
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
2 Juventus, ci siamo per Kolo Muani. O’Riley ora è il primo nome per il centrocampo. Inter, c’è Solet in pole position. Il Neom forte su Pavard. Roma, stretta finale per Sancho e Bailey. Napoli, domani il giorno di Juanlu Sanchez
3 Fascetti: "Lookman? Interverrei in modo drastico. Leoni? Gli inglesi ci vedono lungo"
4 Milan, il retroscena: prese informazioni per Krstovic, poi si è ritirato per il prezzo
5 Atalanta, blitz deciso per Zalewski: 16 milioni proposti all'Inter, si può chiudere
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Accelerata del Bologna per Asllani: può arrivare a titolo definitivo, il Torino non molla
Immagine top news n.1 Atalanta, blitz deciso per Zalewski: 16 milioni proposti all'Inter, si può chiudere
Immagine top news n.2 NEOM su Pavard, Galtier svela: "Abbiamo provato a convincerlo, so che ha molte offerte"
Immagine top news n.3 Cagliari, che fatica contro l'Entella: i rossoblù passano il turno ai rigori per 6-5
Immagine top news n.4 Primo gol per David, applausi per Vlahovic: la Juventus vince 2-1 contro l'Atalanta
Immagine top news n.5 Como, Fabregas dice stop: "Altri colpi di mercato? No, è tutto chiuso: siamo questi"
Immagine top news n.6 Inter, Dimarco sblocca l'amichevole con l'Olympiakos ma esce per un problema fisico
Immagine top news n.7 Roma, Gasperini su Koné: "Sarebbe una perdita importante. Sancho? No comment"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I due giocatori da non perdere nel nuovo Sassuolo che nasce di Fabio Grosso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Heggem e Vitik. Così Sartori ha deciso di investire ancora una volta sulle sue idee
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha preso uno dei giovani talenti più ambiti in mezza Europa
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione del Liverpool passa anche da un colpo in Serie A
Immagine news podcast n.4 Il Newcastle ha la difesa (e non solo) dei sogni di... Paolo Maldini al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parlato sulle seconde squadre: "Meglio far crescere i giovani in casa che mandarli in prestito"
Immagine news Serie C n.2 Bolis sul Football Video Support: "Primi ad averlo, ci stiamo istruendo per capire come funziona"
Immagine news Serie C n.3 Pineto, il ds Di Giuseppe: "Girone B è il raggruppamento di ferro. L'Arezzo si è mosso meglio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cherubini e i talenti alla Juventus: "Fagioli il migliore. Kean? Non mi stupisce"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Nocerino convinto da Leao: "Ha uno sguardo diverso. E Modric lo aiuterà"
Immagine news Serie A n.3 Iordanescu: "Man e Mihaila hanno qualità incredibili. Avrei voluto Dennis ancora in Serie A"
Immagine news Serie A n.4 Inter, non solo Calhanoglu: contro il Torino out per squalifica anche Esposito
Immagine news Serie A n.5 Frigan: "Quando il Parma ha chiamato non ci ho pensato molto. Obiettivi? Sempre più alti"
Immagine news Serie A n.6 Fascetti sulla Juventus: "Fa bene a chiudere con Vlahovic. Bremer? Un top al mondo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, in arrivo il puntello per la difesa: vicino Fontanarosa dell'Inter
Immagine news Serie B n.2 Samp, Donati: "Spezia difficile da affrontare. Mercato? Manca qualcosa, ma non siamo indietro"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, trattativa avanzata per Novakovich del Venezia. L'alternativa è Tsadjout
Immagine news Serie B n.4 Palermo, si insiste per Klinsmann del Cesena. Ma i romagnoli non vogliono privarsene
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, sogno per l'attacco: Samuele Mulattieri, che al Sassuolo sembra chiuso
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Gemmi lavora ai rinforzi per l'attacco: Nasti e Arena le ultime idee
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, sospiro di sollievo per Zoia: esami negativi dopo il trauma cranico-cervicale
Immagine news Serie C n.2 Il Catania omaggia Pippo Baudo: stasera lutto al braccio in occasione della sfida al Crotone
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, in arrivo la risoluzione di contratto per Sepe. Al suo posto Brancolini
Immagine news Serie C n.4 Il Trapani sogna il ritorno di Pettinari. L'attaccante però vorrebbe restare in Serie B
Immagine news Serie C n.5 Rimini, qualcosa si muove in entrata. Palella e Cannavaro nel mirino dei romagnoli
Immagine news Serie C n.6 Palermo, Brunori: "Era importante superare il turno, ora continuiamo così"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, è nuovamente addio con Diaz: la francese torna in prestito al Fleury
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, sovraccarico muscolare per Bonansea. Non convocata per la The Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Novellino lascia il calcio giocato: "Scelta difficile. Non so se sia un addio o un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile: Sofia Cantore segna al debutto negli Usa ed è subito record
Immagine news Calcio femminile n.5 Stasera si conclude la The Women's Cup: la finale Juve-Inter gustoso anticipo della Serie A
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, arriva un talento balcanico a centrocampo: Masa Tomasevic ha firmato un triennale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…