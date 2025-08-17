TMW Torino-Modena, tra coppa e mercato: osservatori di Salisburgo e Brighton, 2 in lista

Quella tra Torino e Modena in programma domani sera non è solo una delle sfide valide per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Oltre a decretare chi affronterà ai sedicesimi la vincente tra Pisa e cesena, sarà l'occasione per molti giocatori per mettersi in mostra e aprirsi magari delle possibilità di mercato.

Quel che è certo è che non mancheranno gli addetti ai lavori pronti a trarre spunti da questa gara di coppa. Stando a quello che ha appreso TuttoMercatoWeb.com, allo stadio Olimpico Grande Torino saranno presenti osservatori di Red Bull Salisburgo e Brighton. I giocatori individuati come da tenere sotto stretta osservazione sono - tra gli altri - Gineitis del Torino e Beyuku del Modena. Starà a loro, così come agli altri giocatori che giocheranno dall'inizio o a gara in corso, farsi trovare pronti.