ufficiale Virtus Francavilla, scelto il nuovo mister: in panchina ecco Colombo

Sarà Alberto Colombo il nuovo tecnico della Virtus Francavilla.

Questa la nota della società biancazzurra:

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo, in data odierna, con mister Alberto Colombo che ha assunto l’incarico di Responsabile Tecnico della prima squadra, firmando un contratto fino al termine della stagione corrente. Il nuovo allenatore, classe ’74, ha iniziato la sua carriera da nelle giovanili della Pro Patria, allenando in seguito Reggiana (raggiungendo la semifinale playoff per la serie B), Sudtirol (ottenendo in anticipo la salvezza in 9 gare e sfiorando i playoff), Vicenza, Alessandria ed Arzignano Valchiampo. Mister Colombo guiderà il primo allenamento questo pomeriggio presso lo stadio Giovanni Paolo II. La società augura a mister Colombo un grande in bocca al lupo per le sfide professionali con i colori biancazzurri.

Il nuovo allenatore verrà presentato domani pomeriggio presso la sala stampa dello stadio Giovanni Paolo II. Gli operatori della comunicazione sono invitati a partecipare".