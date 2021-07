ufficiale VirtusVecomp Verona, confermato Mazzolo: contratto fino al 2023

Un altro tassello si aggiunge alla rosa della VirtusVecomp Verona: come infatti comunica il club, rimane in rossoblù il difensore Francesco Mazzolo, classe 2001 scuola Udinese, che ha firmato un contratto fino al 2023.

Nella scorsa stagione si contano per lui 17 presenze.