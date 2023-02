ufficiale Vis Pesaro e Pontedera, doppia operazione con Parodi e il figlio del Pampa Sosa

Nuova avventura per Stefano Parodi, difensore classe 2001 che lascia il Pontedera ma rimane in Serie C accasandosi alla Vis Pesaro. Fa invece il percorso opposto Tomas Sosa, attaccante italo-argentino della stessa età che va in prestito ai toscani. È tra l'altro un figlio d'arte, visto che suo padre è l'ex attaccante Roberto, noto come "Pampa".