ufficiale Volto nuovo in casa Cesena. Mercadante sottoscrive un contratto biennale

vedi letture

Da tempo il suo nome era nell'aria, ora arriva l'ufficialità: Mario Mercadante è un nuovo giocatore del Cesena. Il difensore ha sottoscritto con il club un contratto biennale.

Ecco il comunicato:

"Il Cesena FC comunica di aver definito l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mercadante. Per il difensore centrale nato ad Altamura il 27 febbraio 1995 quella bianconera sarà la quinta maglia indossata in carriera. Cresciuto nel settore giovanile del Bari, all’inizio della stagione 2014/15 Mercadante va in prestito al Matera ma l’esordio tra i professionisti avverrà nella seconda parte di quel campionato di Serie C quando nel frattempo si è trasferito al Savoia con cui colleziona dodici presenze. Dopo una breve esperienza all’Ischia (in cui mette a referto una presenza in Coppa Italia), nel gennaio del 2016 passa al Monopoli aprendo una lunga avventura che durerà sei campionati e mezzo per un totale di 200 gare coronate da quindici reti. In scadenza col club biancoverde, Mario Mercadante si è legato al Cesena fino al 30 giugno 2024".