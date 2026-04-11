Union Brescia, Corini mastica amaro: "Prestazione importante, ma serve più rispetto"

Dopo la sconfitta per 1-0 nel derby contro il Lumezzane, il tecnico dell’Union Brescia Eugenio Corini ha analizzato la gara in conferenza stampa, mostrando rammarico per il risultato e sollevando qualche perplessità sulle decisioni arbitrali.

“Abbiamo fatto una prestazione importante, che meritava un esito diverso – ha spiegato –. Nel primo tempo ci è mancato solo il gol: ce n’è stato annullato per un fuorigioco millimetrico”. Un’analisi lucida, che evidenzia come la squadra abbia prodotto gioco senza però riuscire a concretizzare.

Nella ripresa, secondo Corini, il ritmo della partita è stato spezzato: “Gli FVS molto lunghi ci hanno tolto fluidità. Nel finale abbiamo spinto e potevamo fare qualcosa in più, anche se il Lumezzane è rimasto pericoloso”. L’unico vero rammarico riguarda un calo di compattezza: “Dopo il secondo FVS ci siamo un po’ disuniti”.

Il tecnico non nasconde poi il disappunto per alcuni episodi: “Sul primo contatto ci è stato detto che non era sufficiente per il rigore, sul secondo è stata usata la stessa interpretazione. Sotto questo aspetto non siamo fortunati, meritiamo più rispetto a livello arbitrale”.

Lo sguardo si sposta quindi sulla classifica: “Il secondo posto si è complicato, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. Se facciamo sei punti nelle prossime due partite, possiamo ancora arrivarci”. Fondamentale, secondo l’allenatore, sarà l’aspetto mentale: “Serve energia e capacità di restare dentro le partite”.

Infine, una riflessione sul rendimento nei derby e sulle soluzioni tattiche: “Dispiace non averne vinto nemmeno uno. Oggi, nei primi settanta minuti, meritavamo di essere avanti. Stiamo però trovando equilibrio: mi sta piacendo Marras dietro Crespi, la squadra si sta stabilizzando”.