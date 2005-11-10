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Union Brescia, c'è il ritorno di Mallamo a centrocampo: ha firmato fino al 2029
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Il centrocampista arriva a titolo definitivo dal SudTirol dopo aver vestito la maglia biancoblù in prestito nell'ultima stagione
Dopo le 16 presenze, fra campionato e play off, della seconda metà della passata stagione per il centrocampista classe ‘99 Mallamo c’è il ritorno all’Union Brescia questa volta a titolo definitivo. Di seguito la nota del club lombardo:
"Union Brescia comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal FC Südtirol, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Mallamo.
Il centrocampista ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029.
Per Alessandro si tratta di un ritorno in biancazzurro, dopo aver già indossato questa maglia nella seconda parte della scorsa stagione, collezionando 16 presenze complessive tra campionato e playoff".
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