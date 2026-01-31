Ufficiale Il SudTirol saluta Mallamo: passa all'Union Brescia. Vimercati si trasferisce al Trapani

Doppio addio in casa SudTirol, con Alessandro Vimercati che risolve anticipatamente il prestito con il Picerno e si trasferisce al Trapani con la formula del prestito e, come avevamo anticipato, Alessandro Mallamo che passa all'Union Brescia in prestito con diritto di opzione e obbligo subordinato al verificarsi di determinate condizioni.

Questo il primo comunicato: "L’FC Südtirol comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo di cessione a titolo temporaneo relativo ai diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Vimercati con l’AZ Picerno.

Il difensore, classe 2002, rientra anticipatamente dal prestito e si trasferisce con effetto immediato - nuovamente a titolo temporaneo - all’FC Trapani 1905.

Il club biancorosso, infatti, ha raggiunto contestualmente un’intesa con la società siciliana per il trasferimento del giocatore con la formula della cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026".

Di seguito, invece, la nota relativa a Mallamo: "L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con l’Union Brescia per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 del calciatore Alessandro Mallamo, con diritto di opzione e obbligo subordinato al verificarsi di determinate condizioni.

Il centrocampista 26enne era approdato all’FC Südtirol nel febbraio 2024 dall’Atalanta. In maglia biancorossa ha collezionato complessivamente 43 presenze, mettendo a segno due reti.

L’FC Südtirol ringrazia Alessandro Mallamo per l’impegno e la professionalità sempre dimostrati e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".