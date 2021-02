Ventura sul Bari: "Qualcosa si era rotto. Carrera? Non cerchiamo similitudini con Conte"

Il tecnico Gian Piero Ventura ha parlato ai microfoni di Tuttobari.com della situazione della squadra e delle aspettative sul lavoro del neo tecnico Massimo Carrera: “Solo Auteri può sapere cosa gli è mancato. È chiaro che qualcosa si è disfatto, perché la squadra quando è partita era assolutamente competitiva. Lo è ancora, anche se sono andati via due-tre giocatori che secondo me sarebbero potuti essere importanti, ma se è stata fatta questa scelta sarà stata fatta a ragion veduta. Con una squadra competitiva diventa normale avere un rammarico di essere così distanziati dalla Ternana, che per il 75% ha il merito di essere lì, mentre per il restante 25% dipende dai biancorossi. Se si fa solo un punto con l’ultima e la Viterbese è evidente che qualcosa si è rotto. - continua Ventura – Carrera? Gli allenatori quando vincono sono alti, biondi e belli. Quando perdono diventano piccoli e sporchi. È inutile fare commenti, sono il primo tifoso del Bari e gli auguro di fare bene. Non dobbiamo vedere se sia simile a Conte, ma speriamo che Carrera sia Carrera, un allenatore con la voglia di fare bene per se stesso e per il Bari”.