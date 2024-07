Ufficiale Vicenza, arrivo dal Torino per il reparto avanzato: preso Rauti in prestito per un anno

vedi letture

Il Vicenza porta a termine un'importante operazione in entrata, in vista di una stagione che deve essere da protagonista per il club biancorosso. Ufficiale l'arrivo di Nicola Rauti a titolo temporaneo dal Torino, di seguito il comunicato riportato dal sito del club veneto: "La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dal Torino FC, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con diritto di opzione e controopzione, le prestazioni sportive del calciatore Nicola Rauti.

Rauti, attaccante classe 2000, nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Südtirol e Spal in Serie B. In precedenza ha totalizzato 67 presenze in Serie C con 10 reti siglate con le maglie di Pescara, Palermo e Monza con cui ha vinto il campionato di Serie C nella stagione 2019/2020. Benvenuto Nicola!".