Vicenza, lunedì può arrivare la B. Ma senza Morra: è alle prese con una lesione al retto femorale

Con la vittoria di sabato sulla Giana Erminio, il Vicenza ha ipotecato la Serie B, che potrebbe arrivare già nel prossimo weekend, quando il Lane affronterà l'Inter U23. Una promozione che - se arrivasse già ora, e servirà anche un concatenarsi di eventi - arriverà senza Claudio Morra, vittima di una lesione al retto femorale; l'attaccante ha già iniziato il percorso di recupero, ma non sono stati a oggi definiti i tempi dello stesso, anche se chiaramente servirà un periodo di riposo lontano dai campi.

Questa, la nota del club veneto:

"La società L.R. Vicenza informa che l’attaccante biancorosso Claudio Morra ha riscontrato una lesione al retto femorale. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero".