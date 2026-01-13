Vicenza, tegola in attacco: si ferma Morra. Lesione di basso grado al bicipite femorale
Brutte notizie per il Vicenza, che nella corsa alla Serie B dovrà fare a meno per un po' di tempo di Claudio Morra, alle prese con una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale, che lo terrà ai box: il giocatore ha iniziato il percorso di recupero, monitorato dalla staff sanitario biancorosso, e i tempi per il rientro verranno definiti più avanti, in base ai progressi del classe 1995.
A comunicare il tutto, la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:
"La società L.R. Vicenza informa che l’attaccante biancorosso Claudio Morra ha riscontrato una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero".
Ricordiamo intanto, parlando di corsa alla Serie B, che il Vicenza è attualmente primo in classifica nel Girone A di Serie C, con un discreto vantaggio dal secondo posto, attualmente occupato dall'Union Brescia: sono undici i punti in più della formazione guidata da mister Fabio Gallo.
