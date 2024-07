Ufficiale Virtus Entella, arriva dalla Pergolettese l'attaccante spagnolo Bernat Guiu

ieri alle 18:34

La Virtus Entella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Bernat Guiu Vilanova.

Attaccante classe 2000, Guiu è nato a Falset in Spagna e nelle ultime tre stagioni ha vestito in Serie C la maglia della Pergolettese. Nell’ultimo campionato ha disputato 36 partite segnando 8 gol e 6 assist.

A Bernat un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella.