Ufficiale Vis Pesaro, c'è il rinnovo di Paganini: l'esterno ha firmato fino al 2028

La Vis Pesaro 1898 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Luca Paganini fino al 30 giugno 2028.

Arrivato nell’estate del 2024, Luca ha da subito conquistato tutti per qualità e personalità. 40 presenze stagionali, 5 reti e un’infinità di corse, chiusure, sovrapposizioni. Ma i numeri, da soli, non bastano a raccontare la sua importanza. Paganini è diventato in pochi mesi un punto di riferimento per staff e compagni, motore inesauribile e vero trascinatore anche nei momenti difficili.

Con la sua esperienza e la sua umiltà, Luca ha incarnato i valori della Vis rispondendo ‘presente’ a ogni battaglia con lo stesso spirito combattivo che lo contraddistingue. Ora è pronto a continuare a lottare per questi colori.