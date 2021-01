Vis Pesaro, Peroni: “Onore a squadra e mister. Contro il Modena è stata un'impresa”

Il direttore dell'area tecnica della Vis Pesaro Alessio Peroni ha parlato dopo la bella vittoria sul Modena che pone fine a una serie di quattro sconfitte di fila e rilancia le ambizioni salvezza del club: “Settimana di silenzio stampa è stata voluta fortemente dalla società e condiviso anche dal sottoscritto perché ci sembrava giusto in un momento di difficoltà ovattare la squadra e il mister, per di più in un periodo col mercato aperto dove già di per sé c'è poca serenità. Venivamo da quattro sconfitte consecutive, il momento non era dei migliori, oggi affrontavamo l'ennesima finale che ci aspetta da qui alla fine e siamo molto contenti, sento di fare i complimenti alla squadra e all'allenatore, hanno fatto una prova di grande carattere al temine di una settimana dove non è stato facile lavorare vuoi per il calciomercato vuoi per la situazione in cui ci siamo trovati e da cui non siamo ancora usciti. Oggi abbiamo affrontato la seconda in classifica riuscendo a perforare la miglior difesa del campionato senza subire gol e sono elementi importanti. Siamo molto contenti, onore a questi ragazzi e onore a questo allenatore. Ci sono ancora 17 finali e dobbiamo andare avanti con questa determinazione tenendo i piedi per terra. Domani finirà il calciomercato e anche la squadra avrà modo di lavorare con più tranquillità e serenità e anche il mister potrà contare sulla squadra che gli metteremo a disposizione per raggiungere un obiettivo che è la salvezza. Mi è piaciuto il carattere, non era facile dopo una settimana difficile sfoderare una prestazione del genere, il mister ha fatto un grandissimo lavoro, è riuscito a restare concentrato e la squadra ha dimostrato di essere con lui, cosa di cui non avevamo alcun dubbio anche se in settimana sono uscite voci di un aut-aut che non sono assolutamente vere. Lunedì scorso abbiamo fatto quadrato, abbiamo chiarito che l'allenatore non era in discussione. Siamo felici di questo passettino in avanti fatto, anche se non abbiamo ancora fatto nulla, e il merito è di chi mette la squadra in campo e dei giocatori che scendono in campo. - conclude Peroni – Questa è una vittoria determinante contro una squadra forte, siamo riusciti a fare un'impresa vincendo 1-0 e sulla prestazione penso ci sia poco da dire. E faccio i complimenti a tutta la rosa che risponde sempre presente. Ora dobbiamo andare avanti con ottimismo e piedi sempre per terra. Ndiaye? Avevamo le idee chiare e nonostante ci fosse tanto scetticismo su questo portiere ci sabbiamo creduto convinti di aver preso un grandissimo profilo. Oggi ha dato una grande risposta, ma non voglio soffermarmi sui singoli perché oggi non c'è nessuno che ha dato qualcosa di meno alla squadra. Tutti hanno fatto quadrato e sono rimasti compatti anche di fronte al pressing del Modena che cercava il pari. È stata una prova di grande carattere. Mercato? Col presidente Bosco ci stiamo muovendo e abbiamo idee chiare, le abbiamo da inizio gennaio e i profili che sono entrati stanno dimostrando di poterci stare. Ci sono ancora 48 ore per chiudere alcuni obiettivi in sinergia con il mister, sappiamo dove intervenire e con chi intervenire, è solo questione di ore. Credo che i risultati si stiano vedendo anche se nessuno di noi ha la bacchetta magica”.