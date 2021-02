Viterbese, Romano: "La classifica è estremamente corta: non iniziamo a parlare di playoff"

Neppure il tempo di godersi a pieno la vittoria sulla Cavese, che la Viterbese deve guardare al turno infrasettimanale, con questa 25^ giornata che opporrà i laziali al Bisceglie. Del momento comunque positivo dei gialloblù, come riferisce Il Messaggero - ed. Viterbo, ne ha parlato il numero uno del club Marco Arturo Romano, che predica comunque calma: "Sono soddisfatto dall'atteggiamento che adesso la squadra sta mostrando in campo, i ragazzi sono molto compatti e così è arrivata anche la vittoria di sabato scorso contro la Cavese. È stato un successo molto importante per noi, perché ottenuto su un terreno di gioco difficile a causa delle condizioni atmosferiche e contro un avversario ostico che arrivava da quattro risultati utili consecutivi. Dobbiamo andare avanti partita dopo partita, restando concentrati, anche perché la classifica è estremamente corta: non iniziamo a parlare di playoff, prima dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo primario che è la permanenza in questo campionato".