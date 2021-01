Viterbese, Taurino risponde al Catanzaro: "Portate l'arbitro da casa vostra, così decidete voi"

“A Catanzaro hanno alzato tutto questo polverone, ma le uniche due occasioni in cui si sono resi pericolosi sono due palle inattive, una punizione da quaranta metri, peraltro se vogliamo essere precisi impattata da Rossi, quindi sarebbe stato semmai autogol con una carambola un po’ fortuita, e l’altra su una respinta da calcio d’angolo”.

Esordisce così, ai microfoni di cuorigialloblu.com, il tecnico della Viterbese Roberto Taurino in risposta alle polemiche che si sono scatenate dal Catanzaro - causa direzione arbitrale - dopo il pari contro i laziali. Il mister prosegue: "Se vogliamo mettere i puntini sulle i, se rigore doveva proprio essere, prima del rigore c’era uno spintone di Fazio su Baschirotto. Se l’arbitro avesse dovuto rivedere il VAR, prima del rigore avrebbe visto il fallo su Baschirotto quindi l’azione del rigore sarebbe stata annullata. Detto ciò, se vogliamo essere ancora più puntigliosi, dico che al 76’ Corapi, già ammonito, fa un fallo con piede a martello su Salandria che l’arbitro non sanziona, e sarebbe stato da rosso. Siccome qui tutti fanno i belli, tutti vogliono parlare e tutti buttano fumo per giustificare le proprie prestazioni o quelle della propria squadra, io dico che bisogna essere onesti: secondo me a Catanzaro la Viterbese ha fatto 40’, uniti a quelli dell’andata, ottimi e non meritava di perdere. Poi è vero che nel calcio ci sono gli episodi, però per gli episodi di cui si parla da mercoledì, che sembra che a Catanzaro siano stati derubati, la dimostrazione è che non è come dicono loro. Hanno voluto giocare quando hanno voluto loro, prima della loro pausa, ci mancava che si portassero l’arbitro da casa!!! La prossima chiedono di portare anche l’arbitro da casa loro, così decidono tutto loro!”.

Conclude: “Facciamola finita perché mi sembra veramente una polemica inutile da parte di una società seria, che ci teneva a vincere come ci tenevamo noi. Però non è che quando non vinci devi fare tutto sto casino, accetti il risultato del campo perché è stato giusto e onesto, e forse se c’è quel a uno che deve recriminare per quello che s’è visto forse quelli siamo noi. Mettiamo un punto sulla partita di Catanzaro che adesso devo pensare all’Avellino”.