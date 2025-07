Ufficiale Volto nuovo in casa Pontedera: a centrocampo arriva Pietrelli. Annuale con opzione

Ancora un nuovo rinforzo per il Pontedera, che con l'arrivo del Direttore Sportivo Carlo Taldo ha ufficialmente iniziato la preparazione alla stagione sportiva 2025-2026, che vedrà i granata ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C. Oggi un nuovo colpo per la formazione granata, che si è assicurata Riccardo Pietrelli, centrocampista classe 2003 che nella passata annata ha vestito la maglia della Pergolettese: contratto annuale con opzione per la stagione successiva quello sottoscritto dal giocatore.

Di seguito, la nota del club:

"L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Pietrelli.

Pietrelli, centrocampista centrale classe 2003, cresciuto nei settori giovanili di Cesena, Bologna e Reggiana fino a raggiungere l'Under 19, nell'ultima stagione ha militato nelle fila della Pergolettese, nel girone A di Serie C. In precedenza ha vestito le maglie di Tau Calcio Altopascio, Sanremese e Corticella in Serie D.

Pietrelli ha sottoscritto con la società granata un contratto annuale con opzione per la prossima stagione.

Benvenuto Riccardo".

L'arrivo di Pietrelli segue a quelli di Edoardo Vona, Tommaso Andolfi e Michele Tempre.