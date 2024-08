Ufficiale Chievo, ecco il difensore Signorini: "Torno a vestire la maglia indossata per 9 anni"

L’A.C. ChievoVerona è lieta di annunciare l’arrivo di Simone Signorini, difensore classe 2004.

“Sono stato col Chievo per tutte le giovanili, dai Pulcini fino all’U17. Per me è quindi motivo di orgoglio tornare a vestire la maglia per la quale ho giocato in passato per quasi 9 stagioni. Questo è il mio secondo anno in Serie D dopo alcuni in Primavera che mi hanno formato come giocatore e persona. Sono pronto a impegnarmi al massimo per raggiungere grandi obiettivi con la squadra e migliorarmi personalmente come giocatore”.

Simone, nato il 25 aprile 2004, muove i suoi primi passi nel mondo del calcio proprio nel settore giovanile del Chievo fino all’Under 17, prima di passare nella stagione 2021/22 all’Under 17 dell’Ascoli, dove partecipa al campionato Primavera 2, disputando anche delle gare di Coppa Italia. Si trasferisce quindi in Primavera 1 dell’Hellas Verona, mentre la scorsa stagione veste la maglia dell’Adriese in Serie D, con cui raccoglie 17 presenze totali.

A Simone l’augurio di uno splendido percorso con i colori bianco blu!