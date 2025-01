Ufficiale Chievo Verona, arriva dal Cittadella il difensore classe 2006 Lorenzo Beghetto

vedi letture

L’A.C. ChievoVerona è lieta di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore centrale classe ’06 Lorenzo Beghetto, proveniente dalla Primavera del Cittadella.

Raccontaci brevemente le tue precedenti esperienze: “Sono cresciuto nel settore giovanile del Cittadella, dai 5 anni alla Primavera. A settembre 2024 ho accettato l’offerta del Tuttocuoio in Serie D girone D, per poter maturare e condividere uno spogliatoio con “i grandi””.

Quali sono le tue prime impressioni qui al Chievo?

“A fine anno 2024, pur avendo altre richieste, ho dato la mia immediata disponibilità alla società del Chievo perché lo ritengo un ambiente di prestigio dove poter dare il meglio. Ho avuto modo di apprezzare una società ben organizzata e strutturata”.

Come ti stai trovando con i tuoi nuovi compagni e il mister?

“L’accoglienza dei compagni e di tutto lo staff è stata calorosa e fin dai primi giorni mi sono sentito parte integrante del gruppo. Seppur arrivato da poco, il mister mi sta trasmettendo i suoi principi calcistici e so che li dovrò portare in campo”.

Qual è il tuo obiettivo per il girone di ritorno?

“Per il girone di ritorno spero di avere l’opportunità di dimostrare ciò che valgo per dare un valido contributo alla squadra”.