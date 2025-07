Ufficiale Dopo cinque giorni dal rinnovo, Sarao risolve col Siracusa. Torna in D e firma con il Gela

Il 18 luglio scorso, cinque giorni fa, il rinnovo contrattuale, in vista del prossimo campionato di Serie C, oggi l'annuncio della risoluzione contrattuale dell'accordo stipulato appunto da poco: Manuel Sarao non è più un calciatore del Siracusa. Non vengono specificate le motivazione della scelta fatta dalle parti, con il club che si limita ad annunciare attraverso i social il tutto.

Questa la nota:

"Siracusa Calcio 1924 comunica la rescissione consensuale del contratto del calciatore Manuel Sarao.

Il club ringrazia Manuel e gli formula i migliori auguri per il prosieguo della carriera".

Il fatto è poi chiarito in una nota del Gela, nuova squadra dell'attaccante:

"Attaccante centrale classe 1989, Manuel Sarao firma un contratto biennale con la società biancazzurra: un colpo di livello assoluto, un segnale forte, chiaro e ambizioso per tutta la Serie D.

Nato a Milano, vanta 458 presenze e 108 reti tra Serie D e Serie C. Quattro stagioni in doppia cifra:

12 gol tra Seregno e Gallarate (2011/12)

10 reti con il Lumezzane in Lega Pro (2015/16)

11 marcature con la Virtus Francavilla (2018/19)

11 gol nei 16 mesi vissuti a Catania

In carriera ha conquistato una storica promozione in Serie B con la Reggina nel 2020, e negli ultimi anni ha vinto due campionati di Serie D e un playoff, indossando le maglie di Catania e Siracusa. Proprio con gli aretusei, nella stagione e mezza appena conclusa, ha totalizzato 14 gol in 1837 minuti.

Esperienza, fisicità, carisma e senso del gol: Manuel Sarao è il centravanti che tutti sognano, e da oggi veste i nostri colori".