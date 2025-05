Ufficiale Guidonia Montecelio, Fabrizio Lucchesi nominato nuovo direttore generale

Guidonia Montecelio 1937 Fc, Fabrizio Lucchesi sarà il nuovo direttore generale. Conferme per ds Donninelli, mister Ginestra e Di Gennaro e staff.

Con l’obiettivo di preparare nel migliore dei modi la stagione sportiva 2025/2026, la prima storica in Serie C per la città, il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica che Fabrizio Lucchesi sarà il nuovo direttore generale del club.

Dirigente sportivo di lungo corso, Fabrizio Lucchesi è stato direttore generale quando ha portato l’Empoli nella massima serie, nella Roma dello Scudetto del 2001, nella rinascita della Fiorentina, nel Pescara, nel Pisa, nel Palermo e tante altre.

“Ho vissuto la stagione appena conclusa da Testimonial Maury’s e devo dire che rimarrà nella storia perché vincere è difficile in tutte le categorie, soprattutto in Serie D. Ancora complimenti: lo staff verrà confermato considerando l’ottimo risultato. Con questo nuovo incarico mi auguro di portare un po’ di esperienza. Ho un rapporto importante con la proprietà, anche di confronto. Stiamo già lavorando sul futuro perché questa è una piazza che merita di stabilizzarsi nel calcio professionistico”, le prime dichiarazioni di Lucchesi da direttore generale.

Arrivano anche importanti conferme come il direttore sportivo Emiliano Donninelli, l’allenatore Ciro Ginestra, il vice Francesco Di Gennaro e lo staff. Il mister Ciro Ginestra è stato grande artefice della rimonta, prendendo in mano la squadra e trascinandola fino al trionfo con 12 vittorie in 14 partite. La proprietà ha deciso di premiare anche l’ottimo lavoro di tutto lo staff con la riconferma.