Il punto sul campionato di Serie D: Campobasso ok, l'ACR Messina gioca a tennis

Torna l'appuntamento con il "Punto sulla Serie D", attraverso il quale analizziamo a cadenza settimanale tutti i risultati maturati nel campionato di quarta serie con un occhio di riguardo, in particolare, su quelle squadre che il prossimo anno potrebbero ritagliarsi un ruolo da protagoniste in Serie C.

GIRONE A

Weekend positivo per le prime tre della classe: Gozzano e Bra a segno in casa contro Imperia e Città di Varese, PDHAE vittorioso in trasferta contro il Borgosesia. Il Sestri Levante non va oltre l'1-1 con il Saluzzo, show della Folgore Caratese che si impone per 5-0 sul campo della Lavagnese

Classifica: Gozzano* 35, Bra* 33, PDHAE** 29, Sestri Levante 29, Folgore Caratese 28

GIRONE B

Situazione di classifica invariata rispetto allo scorso weekend: nessun problema per le cinque compagini di testa, tutte abili a conquistare i tre punti nel quattordicesimo turno di campionato. Si conferma, questo, un girone piuttosto equilibrato con soli due punti di differenza tra la prima, il Seregno, e la quinta, il Brusaporto.

Classifica: Seregno 28, Casatese 27, Crema 27, NibbionOggiono 26, Brusaporto 26

GIRONE C

Le sconfitte con Adriese e Manzanese potrebbero costare carissime a Union Clodiense e Mestre, che rimangono in Top-5 staccandosi però sensibilmente dal podio. Sul gradino più alto c'è il Trento che, dopo aver superato la Luparense nel recupero infrasettimanale, non ha dato scampo nemmeno al Cartigliano: sono due le gare da recuperare per la formazione gialloblu che comanda a quota 32 in coabitazione con il Belluno.

Classifica: Trento** 32, Belluno 32, Manzanese* 31, Union Clodiense** 27, Mestre 27

GIRONE D

Mezzo passo falso dell'Aglianese, bloccata sul pareggio dal Lentigione: ne approfitta il Fiorenzuola che, grazie al successo esterno sul Ghivizzano, accorcia le distanze dalla vetta della classifica. Vincono anche Correggese (quarta a quota 26 ma con una partita in meno) e Prato.

Classifica: Aglianese 31, Fiorenzuola 29, Pro Livorno 26, Correggese* 26, Prato 25

GIRONE E

Situazione difficile da decifrare nel Girone E vista la disparità di partite giocate dalle varie squadre: al comando c'è il Cannara, a segno fuori casa contro la matricola Scandicci, mentre al secondo posto resiste il Trestina (2-1 in rimonta sull'Ostia Mare). Il Montevarchi, che si è imposto per 1-0 sul Siena (al terzo ko consecutivo), sarebbe al momento la seconda forza virtuale del girone visti i due incontri ancora da disputare.

Classifica: Cannara* 26, Trestina* 24, Lornano Badesse 23, Montevarchi** 22, Tiferno Lerchi* 22

GIRONE F

Prosegue a ritmi forsennati la cavalcata del Campobasso: lo 0-2 contro il Porto Sant'Elpidio consente il raggiungimento di quota 27 punti, che con due gare da recuperare potrebbero diventare 33 e di fatto "tagliare fuori" le restanti formazioni in lotta per la promozione diretta in Serie C. Il Castelnuovo Vomano, seconda forza del girone, ha mancato l'appuntamento con i tre punti (2-2 col Tolentino) distaccandosi ulteriormente dal primo posto.

Classifica: Campobasso** 27, Castelnuovo Vomano 26, Rieti* 24, San Nicolò Notaresco** 22, Cynthialbalonga 21

GIRONE G

Quasi un mese di stop per il Monterosi, ancora al comando della graduatoria ma con ben quattro partite da recuperare: nel weekend non è sceso in campo nemmeno il Latina ma il Savoia non è riuscito a compiere il sorpasso a causa dell'1-1 contro il Lanusei. Si affaccia nelle prime posizioni anche la Vis Artena (3-4 in casa del Gladiator), mentre la Nocerina incappa nella sconfitta con il Muravera (1-0)

Classifica: Monterosi**** 26, Latina*** 25, Savoia 25, Vis Artena* 25, Nocerina* 23

GIRONE H

Dopo oltre un mese di stop causa Covid-19, è tornato in campo il Taranto: 0-0 contro l'Altamura. Lavello e Picerno frenano (0-0 nei rispettivi impegni con Gravina e Brindisi), la Fidelis Andria ne approfitta per guadagnare terreno con lo 0-3 sul Portici che vale al momento il quarto posto.

Classifica: Lavello 25, Picerno* 23, Casarano* 23, Fidelis Andria* 22, Altamura 21

GIRONE I

Dopo l'incredibile tonfo contro il Rende, torna a vincere l'ACR Messina e lo fa archiviando la pratica Troina con un tennistico 6-0: diventano cinque le lunghezze di margine sull'Acireale, che non è potuto scendere in campo nel weekend. A seguire da vicino le prime due della classe c'è il trio formato da Gelbison, FC Messina (tre gare in meno) e San Luca: tutte e tre hanno però mancato i tre punti.

Classifica: ACR Messina 28, Acireale** 23. Gelbison* 21, FC Messina*** 21, San Luca 21