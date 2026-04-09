Esclusiva TMW Magrini è sicuro: "Il Grosseto ha già l'ottima base per la C. Potrà puntare ai primi 5 posti"

Nel corso della diretta di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto l'ex tecnico del Grosseto Lamberto Magrini, che ha parlato della compagine maremmana fresca di ritorno tra i pro: "È stato un salto di categoria programmato dall'inizio del campionato. Quando prendi un allenatore come Indiani e fai una campagna acquisti come l'aveva quella del Grosseto, significa che vuoi vincere il campionato senza grosse difficoltà. E così è stato. Dopo la sconfitta con il Seravezza, i maremmani hanno collezionato una serie di risultati utili che li hanno portata ad allungare sulle seconde e a essere sempre in una zona tranquilla della classifica, e sempre prima con un distacco dalle inseguitrici".

Adesso cosa dovrà fare il Grosseto per non perdere subito la categoria conquistata? La D è complessa, ma anche la C ha delle criticità forti...

"Sì, ogni categoria ha le sue difficoltà. Ed è normale poi incontrarle. A Grosseto hanno un allenatore navigato, ho letto che ha tre anni di contratto quindi penso rimanga, ma oltre a questo, come ha detto anche il presidente, sono certo che verrà allestita una formazione di primo livello, per provare a stare nei piani alti della graduatoria. E allestire una rosa importante, specie da neopromossa, in Serie C è molto importante, come lo sono gli investimenti".

Lo dice anche il campionato attuale, le neopromosse hanno fatto un pochino di fatica.

"Sì, nel Girone B addirittura ce n'erano sei. Qualcuna era partita bene e poi alla lunga ha trovato un po' di difficoltà, come magari la Sambenedettese che ora è impelagata nella lotta alla retrocessione, ma io dico una cosa: si deve sempre puntare sulla qualità e l'esperienza dell'allenatore. Quando ero io alla guida dei maremmani, dalla D siamo riusciti non solo a fare il salto di categoria, ma anche a centrare i playoff di C, mantenendo la stessa rosa, tranne tre ragazzi arrivati dalla C, a dimostrazione che si porta avanti un discorso si può fare bene. E il Grosseto quest'anno ha già una rosa strutturata anche per un torneo di C, la base importante c'è. Poi, se riusciranno a non sbagliare gli acquisti che andranno a fare sul mercato, sicuramente potranno fare un campionato in base al loro programma, come quello che avevo sentito che ha detto il presidente: arrivare fra le prime cinque".

Il tutto a dimostrazione di quanto sia importante la programmazione.

"Condivido. Guardiamo il Benevento: quattro anni che costruisce la promozione, arrivata questo anno con grande merito, come per merito è arrivata a un'altra compagine che sta programmando da anni, il Vicenza. Adesso l'Arezzo sta facendo la stessa cosa, anche se l'Ascoli in queste ultime giornate ha recuperato lo svantaggio e sarà una lotta fino all'ultima giornata per la vittoria del Girone B".