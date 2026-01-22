Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Magrini: “Arezzo ha qualcosa in più, Nel Girone C il favorito è il Catania"

Magrini: “Arezzo ha qualcosa in più, Nel Girone C il favorito è il Catania"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 11:07Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Ospite dei microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione 'A Tutta C', Lamberto Magrini, tecnico dalla lunga esperienza nel calcio di Serie C, ha fatto il punto sul momento della terza serie del calcio italiano:

Mister partiamo dal girone B: Arezzo in crescita e Ravenna in difficoltà. È un calo fisiologico quello dei romagnoli?
“Ha detto bene lei, parlerei proprio di un calo fisiologico. L’Arezzo invece ha qualcosa in più, soprattutto nel reparto offensivo. Con giocatori come Arena e Tavernelli ha qualità superiori alla media. Segna con grande facilità e ha trovato anche un assetto difensivo molto importante: penso sia la miglior difesa del campionato. Alla lunga credo possa vincere il girone con un buon margine”.

Il Ravenna quindi non è stato sopravvalutato nella prima parte di stagione?
“Ho visto diverse sue partite, anche a Perugia dove ha giocato molto bene. Poi però ha perso qualche gara di troppo, come è successo anche all’Ascoli, che si è staccato dall’Arezzo. Sono momenti che durante una stagione capitano a tutte”.

A proposito di Ascoli: quanto ha inciso l’estromissione del Rimini sulla sua classifica?
“Ha inciso parecchio. L’Ascoli aveva già vinto contro il Rimini e si è ritrovato tre punti in meno, che soprattutto nella prima parte di stagione pesano molto. È un problema del nostro calcio: si iscrivono società senza requisiti adeguati e poi vengono escluse. Andrebbero fatti controlli più rigidi prima, anche per tutelare club seri che arrivano dalla Serie D”.

Restiamo in Toscana: come giudica Pianese, Pontedera e Livorno?
“La Pianese è una bellissima realtà. È una società equilibrata, con una proprietà seria e un direttore sportivo molto bravo nel pescare giovani interessanti dalle Primavera. La seguo spesso: ha perso pochissime partite ed è un progetto solido, merito anche dell’allenatore”.

E il Pontedera?
“Onestamente non lo vedo bene. Da un paio di mesi ha preso una strada in discesa libera. Anche se ha pareggiato l’ultima in casa, la classifica la penalizza e la situazione non è semplice”.

Chiudiamo con il Livorno, neopromosso ma ancora in difficoltà.
“Ha iniziato male, ma l’ultima partita che ho visto mi ha convinto. Contro il Guidonia ha fatto una grande gara. Ha una squadra, una società e una tifoseria importanti. Può tirarsi fuori dalle zone basse e addirittura puntare ai playoff: la differenza tra playout e playoff è minima”.

Passiamo al girone C: Benevento, Catania e Salernitana. Chi vede favorita?
“Dico Catania. Ha dato un segnale forte sul mercato prendendo il capocannoniere Bruzzaniti e lavora con lo stesso allenatore da due anni. È una società strutturata. Anche Benevento e Salernitana sono piazze importanti, ma vedo un qualcosina in più nel Catania”.

Dopo otto anni di progetto seconde squadre, che bilancio fa?
“Non sono mai stato troppo favorevole. Alla Juve è funzionato: sono usciti giocatori importanti come Fagioli. Ma altrove vedo più difficoltà: Milan e Atalanta hanno faticato e pochi ragazzi sono arrivati davvero in prima squadra. Tranne la Juve, i risultati concreti sono stati limitati”.

Un giudizio sul Football Video Support in Serie C?
“È un piccolo aiuto, ma molto limitato. Ci sono poche telecamere e le immagini spesso sono simili alla visuale dell’arbitro in campo. Le decisioni ribaltate sono pochissime. Può essere un punto di partenza, ma così com’è incide poco”.

Chiudiamo con il Grosseto: quando lo rivedremo tra i professionisti?
“Subito. Ha costruito una squadra fortissima con un allenatore vincente come Indiani. I numeri parlano chiaro: media altissima di vittorie e rosa molto profonda. Il prossimo anno il Grosseto lo ritroveremo sicuramente in Serie C”.

Articoli correlati
Grosseto-Siena, non solo calcio. È duello a distanza tra il Ds Vetrini e il doppio... Grosseto-Siena, non solo calcio. È duello a distanza tra il Ds Vetrini e il doppio ex Magrini
Siena, sfuma definitivamente la promozione in Serie D. E Magrini viene esonerato Siena, sfuma definitivamente la promozione in Serie D. E Magrini viene esonerato
Siena, Magrini attacca il club: "Unici a non aver fatto acquisti da luglio. E se... Siena, Magrini attacca il club: "Unici a non aver fatto acquisti da luglio. E se mi esonerano..."
Altre notizie Serie C
Trapani, Antonini contro giornalisti e non solo: "Mi sa che oggi la prenderanno in... Trapani, Antonini contro giornalisti e non solo: "Mi sa che oggi la prenderanno in quel posto"
Vis Pesaro, arriva a titolo definitivo il classe 2008 Alessandro Rizza. Accordi fino... UfficialeVis Pesaro, arriva a titolo definitivo il classe 2008 Alessandro Rizza. Accordi fino al 2028
Dolomiti Bellunesi, arriva in prestito dal Genoa il classe 2005 Tommaso Pittino UfficialeDolomiti Bellunesi, arriva in prestito dal Genoa il classe 2005 Tommaso Pittino
Picerno, Greco: “Dopo il mercato di gennaio ci aspettiamo un cambio di passo” Picerno, Greco: “Dopo il mercato di gennaio ci aspettiamo un cambio di passo”
Magrini: “Arezzo ha qualcosa in più, Nel Girone C il favorito è il Catania" TMW RadioMagrini: “Arezzo ha qualcosa in più, Nel Girone C il favorito è il Catania"
Catania, oggi l'ufficialità di Miceli dal Monopoli. Parti allo scambio dei documenti... TMWCatania, oggi l'ufficialità di Miceli dal Monopoli. Parti allo scambio dei documenti
Foggia, arrivano Gianmarco Cangiano in prestito con diritto riscatto dal Pescara UfficialeFoggia, arrivano Gianmarco Cangiano in prestito con diritto riscatto dal Pescara
Trapani, giornata decisiva al TFN: rischio nuove penalizzazioni e ipotesi esclusione... Trapani, giornata decisiva al TFN: rischio nuove penalizzazioni e ipotesi esclusione
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
3 Felix Correia, ceduto dalla Juventus per 1,5 milioni. E ora ne vale circa dieci
4 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
5 Lazio, l'addio del figliol prodigo. Col Como l'ultima in biancoceleste di Romagnoli
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Mandas a un passo dal Bournemouth: c'è l'ok di Lotito. Ma serve anche l'addio di Romagnoli
Immagine top news n.1 Cardinale a Milano alimenta le voci. Furlani resta o no? Il punto
Immagine top news n.2 Scamacca, nota positiva in una serata amara per l'Atalanta. Ecco perché
Immagine top news n.3 Juventus, svolta europea: Benfica ko 2-0, ora testa al Napoli
Immagine top news n.4 Spalletti elimina quasi Mourinho dalla Champions. Juventus ai playoff con il 2-0 al Benfica
Immagine top news n.5 Il mercato del Napoli resta a saldo zero: le big dicono no ad ADL sulla modifica delle regole
Immagine top news n.6 Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo
Immagine top news n.7 Champions League, i risultati della sera e la classifica: il Napoli ora è 25°
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.3 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.4 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Magrini: “Arezzo ha qualcosa in più, Nel Girone C il favorito è il Catania"
Immagine news Serie C n.2 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Immagine news Serie C n.3 Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, per Lang è solo questione di dettagli. Nottingham verso la chiusura per Lucca
Immagine news Serie A n.2 Baldanzi si avvicina al Genoa, Romagnoli all'Al-Sadd. Como, Baturina resta: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.3 Pisa, Corrado: "Loyola verrà ufficializzato oggi, Lucca deve ancora venire col Napoli a giocare qui"
Immagine news Serie A n.4 Com'è andata l'avventura in Arabia Saudita di Yannick Ferreira Carrasco, obiettivo della Roma
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Norton-Cuffy valutato giorno per giorno: ma Sabelli sulla corsia destra è una garanzia
Immagine news Serie A n.6 Napoli, oggi allenamento congiunto con il Savoia: l'ha voluto Conte per ritrovare Lukaku
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Radunovic: "Ci salveremo, la squadra lavora bene. Donadoni trasmette esperienza"
Immagine news Serie B n.2 Dagli spalti al campo: la storia del genovese Conti alla Sampdoria può continuare
Immagine news Serie B n.3 Possibile un maxi scambio sull'asse Bari-Sampdoria. Coinvolti sei giocatori
Immagine news Serie B n.4 Sudtirol, sirene di mercato per Kofler: tre club chiedono informazioni sul difensore
Immagine news Serie B n.5 Mantova, ecco Konstantinos Chrysopoulos: arriva in prestito con diritto dall'AEK
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, la stangata del Ministero dell'Interno: trasferte vietate per tre mesi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Antonini contro giornalisti e non solo: "Mi sa che oggi la prenderanno in quel posto"
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, arriva a titolo definitivo il classe 2008 Alessandro Rizza. Accordi fino al 2028
Immagine news Serie C n.3 Dolomiti Bellunesi, arriva in prestito dal Genoa il classe 2005 Tommaso Pittino
Immagine news Serie C n.4 Picerno, Greco: “Dopo il mercato di gennaio ci aspettiamo un cambio di passo”
Immagine news Serie C n.5 Magrini: “Arezzo ha qualcosa in più, Nel Girone C il favorito è il Catania"
Immagine news Serie C n.6 Catania, oggi l'ufficialità di Miceli dal Monopoli. Parti allo scambio dei documenti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il derby capitolino termina senza reti: il quarto di Coppa Italia Women si decide al ritorno
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Vittoria di carattere su un campo difficile come quello della Ternana"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?