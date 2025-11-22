Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Grosseto-Siena, non solo calcio. È duello a distanza tra il Ds Vetrini e il doppio ex Magrini

Grosseto-Siena, non solo calcio. È duello a distanza tra il Ds Vetrini e il doppio ex Magrini
Claudia Marrone
Oggi alle 13:19Serie D
Claudia Marrone

Torna in campo la Serie D, e il Girone E vedrà un attesissimo scontro tra big, quello tra la capolista Grosseto e il Siena, che sta faticando a rientrare nelle primissime posizioni del raggruppamento, pur avendo comunque una classifica di tutto rispetto.

A ogni modo, i fari sono accesi sul match, già decisamente caldo per uno scontro a distanza tra il Direttore Sportivo dei maremmani, Filippo Vetrini, e il doppio ex del confronto, mister Lamberto Magrini, che alcune settimane fa, parlando a Radio Siena Tv, si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno indispettito la proprietà del Grosseto. Queste, le parole del tecnico: "Da Grosseto non arrivano ottime notizie sotto l’aspetto della solidità della società e questo per il Siena potrebbe essere un grosso vantaggio".

Ecco quindi che ieri, sempre alla prima citata emittente, è arrivata la replica di Vetrini: "La partita con il Siena è una tappa importantissima di un campionato nel quale l’obiettivo è continuare a fare quello che abbiamo fatto fino a oggi [...] Credo che il nostro patron abbia abbondantemente chiarito le difficoltà momentanee di liquidità e le motivazioni che le hanno generate. Credo che sia quindi superfluo aggiungere altre cose. Poi è ovvio che appartiene all’intelligenza o stupidità delle persone fare congetture ulteriori rispetto a quello che è stato detto. Un esempio lampante è stato l’intervento del vostro ex allenatore poche settimane fa, nel cui caso si parla di stupidità".

