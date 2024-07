Ufficiale Torna in panchina Mario Somma. È il nuovo tecnico del Terracina in Serie D

Dopo le 6 partite con il Foggia nella stagione 2022-23, che seguivano a tre anni di stop, torna nuovamente in pista mister Mario Somma, che è il nuovo tecnico del Terracina, formazione laziale fresca di promozione in Serie D.

A renderlo noto, la stessa società, con il comunicato che di seguito riportiamo:

"Il Terracina 1925 comunica che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata al Sig. Mario Somma.

La scelta è ricaduta su un profilo di alto spessore alla luce della sua pluriennale esperienza. Gli inizi nel Campionato Dilettanti con il Pro Cisterna nel 1997 e poi con il Terracina, passando poi per la Serie D con Baracca Lugo, Potenza, Albalonga e Cavese. Storico il percorso con l’Empoli dal 2004, presa in Serie B e riportata nella massima serie. Mister Somma ha poi mantenuto stabilmente la propria posizione in Serie B con Brescia, Piacenza, Mantova, Triestina e Latina. Le sue ultime esperienze in Serie C con Potenza e Foggia tra il 2020 e il 2023.

Una carriera lunga 26 anni che ha visto Mister Somma collezionare 477 partite tra Campionato e Coppe, la vittoria di un Campionato di Serie D, un Campionato di Serie C1 con anche la Supercoppa di Lega; infine un Campionato di Serie B con l’Empoli.

La società augura un buon lavoro al Mister Mario Somma".