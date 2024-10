Ufficiale Torna in panchina Romano Perticone. È lui il nuovo tecnico del Mestre

vedi letture

Dopo l'esonero di mister Mario Tacchinardi, arrivato nella giornata di ieri dopo il ko del weekend contro il Calvi Noale, il Mestre ha scelto il nuovo tecnico, pescando tra gli allenatori emergenti: la panchina della formazione veneta, infatti, è stata affidata a Romano Perticone, che lo scorso anno, appese le scarpette al chiodo, è diventato prima vice a Treviso e poi allenatore della prima squadra, nel rush finale della stagione di Serie D. Ora una nuova avventura è iniziata, e a comunicarlo è stato proprio il club.

"Una carriera da calciatore di quelle importanti, con l'esordio al Meazza nel 2005 con la maglia del Milan, Perticone ha successivamente vestito le casacche di numerose squadre professionistiche, fra cui Verona, Livorno, Empoli, Salernitana e Cittadella.

Ha concluso la sua carriera con la maglia del Treviso la scorsa stagione, diventandone poi, anche allenatore, subentrando a Florindo, con uno score di 4 vittorie e 2 sconfitte.

Una scelta repentina, quella della scorsa stagione ma non certo casuale: l'allenatore - 38 anni, originario di Melzo (MI) - studiava già da "mister" partecipando ai corsi di Coverciano per l'abilitazione UEFA".

Sempre ai canali ufficiali della società, le sue prime parole da arancionero: "Sono emozionato ma anche molto determinato. Sono consapevole di arrivare in una piazza importante come quella mestrina. Ho seguito la squadra in questo ultimo periodo e credo che di base ci sia del buon potenziale per fare bene, anche se mi rendo conto che se sono qui, evidentemente, ci sono dei problemi da risolvere. Al netto del sistema di gioco che adotteremo, è mia intenzione portare in spogliatoio quelle che sono sempre state le mie caratteristiche e come prima cosa, fin da domani, lavorerò sull'atteggiamento e sulla mentalità".