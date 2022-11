ufficiale A Ravenna inizia il Gadda-ter. È lui il successore dell'esonerato Serpini

Nuova avventura per Massimo Gadda a Ravenna, con il tecnico richiamato per la terza volta alla guida del club giallorosso; il mister succede all'esonerato Cristian Serpini.

Ecco la nota della società romagnola:

"La società ha il piacere di annunciare di avere affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Massimo Gadda.

Per Gadda si tratta della terza avventura in giallorosso, nella prima, in qualità di giocatore, sono state ben 93 le presenze, spesso indossando la fascia di capitano, condite da un campionato di serie C1 vinto ed il migliore piazzamento in serie B della storia della squadra. In seguito due stagioni come allenatore dal 2002 al 2004 impreziosite dalla vittoria del campionato di serie D 02/03".