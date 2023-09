ufficiale Altro cambio in panchina in D. La Sancataldese si affida adesso a Sclafani

Dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Siracusa in occasione della 3ª giornata del Girone I di Serie D (punteggio tennistico, 1-6 il finale), la "Sancataldese comunica d'aver rescisso il contratto del Tecnico Pietro Infantino in comune accordo. Il Presidente, tutta la dirigenza, lo Staff e l'area Press tiene a ringraziare il professionista Infantino ma soprattutto a mostrare vicinanza alla persona, uomo di grande profilo umano e morale.

Comunichiamo altresì che l'incarico è stato affidato all'allenatore in seconda Accursio Sclafani".