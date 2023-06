ufficiale Dopo l'addio alla Pro Sesto, Botturi riparte dal Mantova. Nuovo Dt biancorosso

Dopo la retrocessione in Serie D, e in attesa di eventuali sviluppi per il ripescaggio, il Mantova inizia a riorganizzarsi, affidando l'area tecnica a Christian Botturi, tra gli artefici della straordinaria annata della Pro Sesto.

Ecco la nota:

"Mantova 1911 comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Tecnico a Christian Botturi.

Dopo l’esperienza quadriennale col Brescia Calcio, terminata con la direzione tecnica della prima squadra, e quella con la Pro Sesto 1913, ha scelto di sposare il progetto biancorosso legandosi al club di Viale Te fino al 30 giugno 2026.

La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì 14 giugno alle ore 16.

A Botturi, un caloroso benvenuto ed un augurio di buon lavoro da parte del presidente Filippo Piccoli".