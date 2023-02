ufficiale Dopo la risoluzione con il Trento, Carini riparte dalla D: firma con il Mestre

vedi letture

Chiusa l'esperienza con il Trento, riparte dalla Serie D Filippo Carini: il difensore, infatti, ha trovato l'accordo con il Mestre, formazione del Girone C di quarta serie.

Ecco la nota della società veneta:

"La notizia era nell’aria già da qualche giorno, da quando il forte centrale difensivo aveva rescisso il contratto con il Trento, alla fine del mese di gennaio.

Reduce da un intervento allo sperone calcaneare del tallone, Filippo Carini è in piena ripresa, tanto che ha già ricominciato ad allenarsi a Trento e domani è atteso il suo arrivo in città. Presumibilmente occorreranno un paio di settimane per il completo recupero.

Carini non ha bisogno di grandi presentazioni, il suo curriculum parla chiaro: classe 1990, nato a Bazzano in provincia di Bologna e di ruolo centrale difensivo, Carini ha esordito in prima squadra in serie B nel Modena, poi, dopo una parentesi in C con il Pisa, torna in serie B a Padova, dove disputa un campionato da titolare al centro della difesa.

Successivamente veste le maglie di molte squadre, in giro per la penisola, sempre in serie C (Lecce, Imolese, Mantova, Paganese…) fino ad arrivare in forza al Trento, squadra con la quale ha collezionato 36 presenze la scorsa stagione, fino alla riconferma. L’intervento di microchirurgia ne ha compromesso la prima parte della stagione e da qui la sua scelta di venire ad indossare la maglia arancionera, scendendo per la prima volta in serie D.

Carini, mancino dal fisico importante (è alto 1.90 per 75 chili), potrà presto rendersi utile dando il suo contributo al reparto difensivo, grazie alle sue qualità, al suo carisma e la sua esperienza.

Benvenuto fra noi Filippo!".