ufficiale La Casertana cambia in panchina. Arriva l'esonero di mister Parlato

La Serie C rimane un obiettivo, ma i risultati altalenanti hanno portato a un già annunciato ribaltone in panchina: la Casertana, infatti, ha esonerato mister Carmine Parlato.

Ecco la nota del club:

"La Casertana FC comunica di aver sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra il sig. Carmine Parlato. All’allenatore ed il suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e per la professionalità messa al servizio dei colori rossoblu. La società, inoltre, comunica che nelle prossime ore verrà ufficializzato il nuovo tecnico della prima squadra".