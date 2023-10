ufficiale Pistoiese, cambio in dirigenza. Interrotto il rapporto con il Ds Rosati

vedi letture

Probabilmente un po' a sorpresa, in casa Pistoiese c'è un cambio nella dirigenza. Come infatti si legge sui canali social del club - riportiamo di seguito il comunicato integrale - "dopo un lungo e attento confronto tra le parti, la società US Pistoiese 1921 ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Gianni Rosati. Si ringrazia il direttore sportivo per il lavoro svolto in questi anni, augurandogli un buon prosieguo di carriera". Non è specificato se verranno nominate altre figure in sostituzione del Direttore.